दिल्ली विधानसभा में NRC, NPR के खिलाफ प्रस्ताव पेश, आप नेता बोले- '90 प्रतिशत लोगों के पास नहीं कागज'

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ( NRC ) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( NPR ) के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया गया।

यह प्रस्ताव दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ( Delhi Environment Minister Gopal Rai ) ने पेश किया। इस प्रस्ताव के माध्यम से केंद्र सरकार ( Central Government ) को NPR और NRC के बीच संबंध स्पष्ट करने को कहा गया है।

प्रस्ताव के जरिए NPR का विरोध करते हुए गोपाल राय ने कह कि NPR और NRC को अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये दोनों कानून एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

एनपीआर और एनआरसी सिर्फ किसी एक समुदाय को धोखा नहीं हैं, बल्कि भारत के हर एक नागरिक की नागरिकता को धोखा है।

Central Govt should withdraw NPR and NRC.Hereby I support the resolution against NPR and NRC and it should not be implemented in Delhi : CM @ArvindKejriwal pic.twitter.com/o5oGGKAPxa