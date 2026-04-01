दिल्ली पुलिस की महिला टीम ने ढाल बनकर बचाई नाबालिग की आबरू, बिहार से आई बच्ची को बेचने की थी तैयारी

जांच में सामने आया है कि बिहार की रहने वाली यह नाबालिग अपने एक दोस्त के बहकावे में आकर घर से भागकर दिल्ली पहुंची थी, जहां वह शिवजी दास नामक व्यक्ति के पास ठहरी हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए न केवल उसके साथ छेड़खानी और अश्लील हरकतें कीं, बल्कि किसी को बताने पर उसे बदनाम करने की धमकी भी दी। इसी साजिश के तहत घटना वाले दिन वह उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक पार्किंग में ले गया और वहां इंतजार करने को कहकर खुद उसकी सौदेबाजी करने लगा।