भड़काऊ नारेबाजी केस: BJP नेता अश्विनी उपाध्याय को बड़ी राहत, 50 हजार के मुचलके पर मिली जमानत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित जंतर-मंतर के पास भड़काऊन नारेबाजी के मामले में अब भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय को बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को गिरफ्तार अश्विनी उपाध्याय को दिल्ली की अदालत ने बुधवार को बड़ी राहत देते हुए 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

बता दें कि रविवार (8 अगस्त) को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कई लोगों ने देश विरोधी भड़काऊ नारे लगाए थे। इस नारेबाजी का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिस वक्त भड़काऊ नारेबाजी की जा रही थी, उस वक्त अश्विनी उपाध्याय वहां मौजूद थे। लिहाजा, दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंगलवार को पेशे से वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय को गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने अश्विनी उपाध्याय के अलावा विनोद शर्मा, दीपक सिंह, दीपक, विनीत क्रांति और प्रीत सिंह को भी गिरफ्तार किया था। इसी मामले में पुलिस एक और भाजपा नेता पिंकी चौधरी की तलाश कर रही है। पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी भी की है। लेकिन बीते दिनों एक निजी टीवी चैनल के डिबेट शो में शामिल पिंकी चौधरी ने बताया था कि वे गाजियाबाद कार्यालय में उपलब्ध हैं, पुलिस जब भी उन्हें बुलाएगी वे खुद ही पेश हो जाएंगे।

Delhi Court grants bail to Ashwini Upadhyay, who was arrested in connection with inflammatory sloganeering near Jantar Mantar. pic.twitter.com/l8TXi4DKPl