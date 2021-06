भड़काऊ भाषण मामले में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती पर कसा शिकंजा, कोलकाता पुलिस ने की पूछताछ

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के दौरान बीजेपी ( BJP ) नेता मिथुन चक्रवर्ती ( Mithun Chakraborty ) के भड़काऊ भाषण मामले में कोलकाता पुलिस बुधवार को 45 मिनट तक की पूछताछ । ये पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई।

मिथुन चक्रवर्ती पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाषण में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ गंदी और असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया था।

Actor & BJP leader Mithun Chakraborty is being questioned virtually by Kolkata Police over his controversial speech during election campaigning for West Bengal polls. An FIR was registered in Maniktala for his speech.



