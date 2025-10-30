डॉक्टर की डर्टी डिमांड: सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अधीक्षक, डॉक्टर पर एफआइआर से हडकंप

डॉक्टर की डर्टी डिमांड:
सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉ.गिरजा शंकर गुप्ता और नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉ. शिवम यादव पर छेडख़ानी की एफआइआर से हडकंप मच गया है। जेएएच में इस मामले को लेकर चिकित्सकों के दो धड़े हो गए हैं खुलकर तो कोई सामने नहीं आया है लेकिन डॉ. गुप्ता और शिवम के समर्थकों की नजर में इसमें साजिश भी हो सकती है। मामले का असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे है। बुधवार को डॉ.शिवम यादव ने इसे झूठा केस बताकर एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव को आवेदन देकर जांच की मांग की है। उधर पीडि़ता भी बयान दर्ज कराने कंपू थाने पहुंची थी, लेकिन हाइप्रोफाइल मामले की जांच का दायरा बदला गया है केस डायरी सीएसपी रॉबिन जैन को थमाई गई है। उनके जरिए पीडि़ता को कोर्ट में पेश कर बयान दर्ज कराए जाएंगे। नर्स के साथ मंगलवार को अस्पताल में क्या हुआ था समझने के लिए पुलिस ने नेफ्रोलॉजी विभाग के सीसीटीवी के फुटेज निकाले हैं।
सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में पदस्थ नर्स की शिकायत पर मंगलवार रात कंपू पुलिस ने सुपरस्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉ.गिरजाशंकर गुप्ता और नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉ. शिवम यादव पर छेडखानी और एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पीडि़ता का आरोप है डॉ.शिवम यादव के चैंबर में आवेदन लेकर गई थी तब डॉ. यादव ने उसे जातिगत गालियां दीं उससे कहा अधीक्षक डॉ. गिरजा शंकर गुप्ता और उनकी बात मानने में ही भलाई है नहीं तो उसकी परेशानियां खत्म नहीं होंगी। इसलिए डॉ. गिराजाशंकर गुप्ता को खुश रखो। पीडि़ा ने डॉ. यादव पर हाथ पकडऩे और बात नहीं मानने पर उसे कोलकाता के अस्पताल की तरह बलात्कार की घटना का शिकार होने की धमकी भी दी।
पीडि़त नर्स मंगलवार रात रिश्तेदार और बीएचएमएस के डॉक्टर के साथ कंपू थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी। देर रात डॉ. गुप्ता और डॉ.यादव पर छेडख़ानी का केस दर्ज होने का पता चलने पर खलबली मच गई। दोनों चिकित्सकों के समर्थकों की नजर में मामले की गंभीरता से जांच जरुरी है।
इस तरह चला घटनाक्रम
कोर्ट में बयान दर्ज कराएंगे
सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में नर्स की शिकायत पर अधीक्षक डॉ. गिरजाशंकर और डॉ. शिवम यादव पर छेडख़ानी का केस दर्ज किया गया है। बुधवार को अस्पताल में लगे सीसीटीवी के फुटेज भी चैक किए गए हैं। पीडि़ता के बयान भी कोर्ट में दर्ज कराए जाएंगे।
रॉबिन जैन सीएसपी इंदरगंज सर्किल
