डॉक्टर की डर्टी डिमांड: सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अधीक्षक, डॉक्टर पर एफआइआर से हडकंप

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉ.गिरजा शंकर गुप्ता और नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉ. शिवम यादव पर छेडख़ानी की एफआइआर से हडकंप मच गया है। जेएएच में इस मामले को लेकर चिकित्सकों के दो धड़े हो गए हैं खुलकर तो कोई सामने नहीं आया है लेकिन डॉ. गुप्ता और शिवम के समर्थकों की नजर में इसमें साजिश भी हो सकती है। मामले का असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे है। बुधवार को डॉ.शिवम यादव ने इसे झूठा केस बताकर एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव को आवेदन देकर जांच की मांग की है। उधर पीडि़ता भी बयान दर्ज कराने कंपू थाने पहुंची थी, लेकिन हाइप्रोफाइल मामले की जांच का दायरा बदला गया है केस डायरी सीएसपी रॉबिन जैन को थमाई गई है। उनके जरिए पीडि़ता को कोर्ट में पेश कर बयान दर्ज कराए जाएंगे। नर्स के साथ मंगलवार को अस्पताल में क्या हुआ था समझने के लिए पुलिस ने नेफ्रोलॉजी विभाग के सीसीटीवी के फुटेज निकाले हैं।