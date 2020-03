ईडी ने यस बैंक के काे-फाउंडर राणा कपूर को किया गिरफ्तार, कोर्ट में 11 बजे किया जाएगा पेश

नई दिल्ली। यस बैंक के को-फाउंडर राणा कपूर ( Yes Bank Co-Founder Rana Kapoor ) को प्रवर्तन निदेशालय ( Enforcement Directoratre ) के अधिकारियों ने लगभग 30 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। राणा कपूर को रविवार तड़के दीवान हाउसिंग काॅरपोरेशन लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग ( Money Laundering ) मामले में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक यस बैंक के को-फाउंडर को आज 11 बजे अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।

Mumbai: Enforcement Directorate officials along with #YesBank founder Rana Kapoor leave from ED office; He will be produced before a Mumbai court later today pic.twitter.com/Re9VvaDtRe