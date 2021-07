महाराष्ट्रः पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज, 15 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे आईपीएस अफसर और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्‍नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। 100 करोड़ रुपए की वसूली कांड के बाद अब परमबीर सिंह के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एक बिजनेसमैन ने आठ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। जिसमें 6 पुलिसकर्मी और 2 आम नागरिक शामिल हैं। इस मामले में दो लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है।



6 पुलिसकर्मी सहित 8 लोगों के खिलाफ FIR

मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में परमबीर सिंह के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि एक व्यवसायी ने यह शिकायत दर्ज करवाई है। इस एफआईआर में 6 पुलिसकर्मी सहित 8 लोगों का नाम शामिल है। एफआईआर में जिन पुलिसकर्मियों के नाम हैं, उनमें से एक मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट में डीसीपी हैं। जबकि अन्य पुलिसकर्मी क्राइम ब्रांच की अलग-अलग यूनिट्स में है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब तक दो नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है।

A case of extortion registered against former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh (in file pic), at Marine Drive Police Station. Complainant is a businessman. FIR names a total of 8 people,incl 6 Police personnel. Two civilians arrested in this matter so far: Mumbai Police pic.twitter.com/2tHMbIB7Wg