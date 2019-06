आंध प्रदेश: चित्तूर में खड़ी ट्रक में कार ने मारी टक्कर, पांच की मौत

नई दिल्ली। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है। चित्तूर में भीषण हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।

पढ़ें- जाकिर मूसा की जगह लेगा हारून अब्बास, अल कायदा के नए कमांडर पर 7 लाख का इनाम

कार ने ट्रक में मारी टक्कर

जानकारी के मुताबिक, चित्तूर जिले के रेणिगुंटा मंडल क्षेत्र स्थित गुरवराजुपल्ली गांव के पास एक कार ने खड़ी ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतना जोरदार था कि कार के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि यह घटना तड़के पांच बजे सुबह की है।

पढ़ें- मालेगांव ब्लास्ट केस: प्रज्ञा ठाकुर के रवैये से NIA कोर्ट नाराज, आज पेश होने का सख्‍त आदेश

घायलों की अब तक पहचान नहीं

हालांकि, अभी तक मरनेवालों की पहचान नहीं हो सकी है। इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन, इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।

पढ़ें- दुबई में बस दुर्घटना, आठ भारतीयों के समेत 17 की मौत

Andhra Pradesh: Five people dead and 3 injured after a car hit a parked truck at around 5 am today, on a highway near Renigunta Mandal in chittoor District. pic.twitter.com/e33FB1WPH9