गुजरातः बीमार बच्चे को माता-पिता ने जिंदा दफनाया, 9 दिन के इलाज के बाद अस्पताल में मासूम ने तोड़ा दम

गुजरात से दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक दंपत्ती ने अपनी नवजात बच्ची को जिंदा दफना दिया। हालांकि एक किसान ने बच्ची को मिट्टी ने निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया था। जहां 9 दिनों तक चले इलाज के बाद आज उस बच्ची की मौत हो गई।

Gujarat: Rescued after being buried alive by parents, newborn girl dies