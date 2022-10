गुड़गांव: म्यूचुअल फंड में निवेश के नाम पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी, जानिए कैसे बैंक कर्मचारी ने ठगा

New Delhi

लोकसभा के पूर्व अधिकारी बीएल आहूजा से म्यूचुअल फंड में निवेश के नाम पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की गई है, जिसको लेकर उन्होंने एक्सिस बैंक के एक कर्मचारी और उसकी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

Gurgaon: Mutual fund ‘investment’ ends in Rs 1 crore loss for retired Lok Sabha staffer; two booked