Nikita Murder Case: Haryana Home Minister Anil Vij बोले- पुलिस सबको पर्सनल सुरक्षा नहीं दे सकती

नई दिल्ली। हरियाणा के बल्लभगढ़ में सरेआम छात्रा की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस केस में हरियाणा के हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ( Haryana Home Minister Anil Vij ) का बयान आया है। अनिल विज ने कहा है कि पुलिस हर किसी पर्सनल सुरक्षा नहीं दे सकती। उन्होंने आगे कहा कि फरीदाबाद में कल शाम एक छात्रा की निर्मम हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया है।

Both accused involved in the brutal murder of a girl student in Faridabad last evening arrested. The murder weapon has been recovered. An SIT led by ACP Crime Anil Kumar will ensure quick probe & time-bound trial to ensure justice to the family: Haryana Home Minister Anil Vij pic.twitter.com/1BR8MUi0MZ