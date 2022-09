गुरुग्राम के स्पा में नाबालिग रिसेप्शनिस्ट का सनसनीखेज आरोप - '10-15 लोग रोज मेरा रेप करते थे'

14 वर्षीय लड़की परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए नौकरी की तलाश कर रही थी। रिसेप्शनिस्ट के तौर पर लड़की को काम मिला भी तो उसके साथ वहां रेप किया गया। लड़की ने नौकरी छोड़ने की बात कही तो उसका अश्लील वीडियो दिखाकर उसे नौकरी करने के लिए मजबूर कर दिया गया।

हरियाणा के गुरुग्राम में एक मॉल में चल रहे स्पा सेंटर में नौकरी देकर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार, मारपीट और अश्लील वीडियो के दम पर धमकाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। नाबालिग की शिकायत के आधार पर स्पा के मालिक, एक महिला समेत चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। रिसेप्शनिस्ट का जॉब करने वाली नाबालिक लड़की ने आरोप लगाते हुए कहा कि रोजाना 10-15 ग्राहक उसका रेप करते हैं।

Minor Girl Alleges ‘Raped by 10-15 Men Every Day at Spa in Gurugram Mall’; 4 Booked