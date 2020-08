दिल्ली को दहलाने आया था ISIS आतंकी यूसुफ,  एनकाउंटर के बाद धौलाकुआं क्षेत्र से गिरफ्तार

नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस पर अपने मंसूबे में विफल रहा आईएसआईएस ने नए सिरे से दिल्ली को दलहाने की एक साजिश रची थी। इस पर अमल करने से पहले योजना को अंजाम देने में जुटा संदग्धि आईएसआईएस आतंकी यूसुफ को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात गिरफ्तार कर लिया। इसे दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है।

Delhi: One ISIS operative arrested with Improvised Explosive Devices (IEDs) by Delhi Police Special Cell earlier today, after an exchange of fire at Dhaula Kuan; visuals from the incident site. pic.twitter.com/gGjsptIs5s