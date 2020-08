Ganesh Chaturthi : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने देशवासियों को दी बधाई, सभी ने की कोरोना खत्म होने की कामना

नई दिल्ली। देशभर में आज गणेश चतुर्थी ( Ganesh Chaturthi ) का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( President Ramnath Kovind ), प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ), केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ( Amit Shah ), कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( RahulGandhi ) समेत कई नेताओं ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी है। सभी ने भगवान गणेश से जल्द कोरोना वायरस से मुक्ति की कामना की।

Ganpati Bappa Morya!



Greetings on Ganesh Chaturthi. The festival is an expression of people’s enthusiasm, joy and forbearance in taking every section of the society along.



May Vighnaharta help us all to overcome COVID-19 pandemic and bless us with a happy and healthy life.