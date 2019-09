जम्मू-कश्मीर: बटोट-डोडा रोड पर आतंकियों ने सेना के काफिले को बनाया निशाना, किया हमला

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां बटोट-डोडा रोड पर सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है।

हालांकि हमले में किसी तरह के नुकसान की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। जानकारी के अनुसार बटोट-डोडा मार्ग से गाड़ियों में सेना का काफिला गुजर रहा था।

तभी काफिले को निशाना बनाकर आतंकी हमला किया गया। आतंकियों ने सेना के काफिले पर ग्रेनेड फेंका। घटना में शामिल आतंकियों की संख्या दो से तीन बताई जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस फोर्स को मौके के लिए रवाना किया गया है।

PRO Defence, Jammu: Today morning at about 7.30 am, 2 suspicious individuals tried to stop a civil vehicle at Batote. The driver did not stop the vehicle and informed Army QRT (Quick Response Team). Exchange of fire took place; operation still underway pic.twitter.com/PpKXikVfNC