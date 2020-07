Jammu-Kashmir : शोपियां बाग रेड में आतंकी ठिकाने का खुलासा, जमीन के नीचे से घातक हथियार बरामद

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir) के शोपियां ( Shopian ) में बड़े आतंकी ठिकाने ( Terrorist hideout ) का खुलासा हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि आतंकियों ने शोपियां के दाचू बाग में गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे घातक और अति आधुनिक हथियारों को छुपा रखा था। सूचना के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ( Security agencies ) के एक रेड में इस बात का खुलासा हुआ है। रेड के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी मात्रा में बरामद घातक व आधुनिक हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ( Jammu-Kashmir Police ) मामला ( FIR ) दर्ज कर इस मामले की सघन जांच ( Investigation ) शुरू कर दी है।

#WATCH Joint Search Op launched in orchards of Dachoo (Shopian) today. Hideout busted. 4 Under Barrel Grenade Launcher Grenades&3 Chinese Grenades recovered&destroyed in-situ. AK-47 magazine,ammunition&administrative stores also seized: Indian Army (Video Source-Indian Army) pic.twitter.com/Cy2ghYDhxE