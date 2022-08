झारखंडः दुमका में एकतरफा प्यार में सनकी युवक ने छात्रा पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, हालत नाजुक

Jharkhand News: झारखंड के दुमका जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने एकतरफा प्यार में 12वीं की एक छात्रा पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस घटना में पीड़िता की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसे इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

Jharkhand: Muslim Youth set fire to the girl by pouring petrol in Dumka