कश्मीरः अवंतीपुरा में कल रात से एनकाउंटर जारी, सुरक्षाबलों ने ठोक डाला एक आतंकी

श्रीनगर। जम्मू एवं कश्मीर के अवंतीपुरा जिले के शरशाली खुरे इलाके में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों और पुलिस के संयुक्त अभियान में जारी एनकाउंटर में एक आतंकी ठोक दिया गया। पुलिस के मुताबिक शरशाली खुरे में मंगलवार रात को यह मुठभेड़ शुरू हुई थी, जो अभी तक जारी है।

ताजा जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने इलाके में तीन आतंकियों को घेर लिया है। वहीं, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और आतंकियों को जल्द से जल्द घुटने टेकने पर मजबूर करने की कोशिशों में जुटे हैं। इस मुठभेड़ में पुलिस-सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है।

#UPDATE Jammu & Kashmir: One terrorist killed in the encounter at Sharshali Khrew area of Awantipora. Police and security forces are carrying out the operation which is still underway. https://t.co/tkrQTPTRVc