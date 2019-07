जम्मू-कश्मीर: शोपियां मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने 4 आतंकियों को किया ढेर

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) के शोपियां ( shopian ) जिले में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ ( Jammu-Kashmir encounter ) की जानकारी सामने आई है। यहां रविवार सुबह हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। यह मुठभेड़ उस समय हुई, जब सुरक्षाबलों ने आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद दक्षिण कश्मीर के दरमदोरा इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सुरक्षाबलों ने वहां छिपे आतंकियों की घेराबंदी कर उनसे आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। जिसका सुरक्षाबलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया।

Jaish-e-Mohammed का आतंकी मारा गया

वहीं, शनिवार को जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला जिले में शनिवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद ( Jaish-e-Mohammed ) का एक पाकिस्तानी आतंकवादी ( Pakistani terrorist ) मारा गया। बारामूला जिले के उरी क्षेत्र के बोनियार इलाके में मारे गए आतंकवादी की पहचान लुकमान के तौर पर हुई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुबह आतंकवादियों और राष्ट्रीय राइफल्स व राज्य पुलिस के विशेष अभियान समूह के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी।

जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़



इससे पहले 21 जून को जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए, सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ के केशवन इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। घेराबंदी तेज होती देख आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया।

अनंतनाग में अगवा किए गए जोड़े को गोली मारी

इसके साथ ही जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग जिले से अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा गुरुवार को अगवा किए गए जोड़े को शुक्रवार को रिहा करने से पहले गोली मार दी, जिससे वे घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार अरवानी गांव से अगवा किए गए मुदासिर अहमद मकरो और उसकी बीवी नुसरत को बंदूकधारियों ने गुरुवार की शाम को गोली मार दी जिससे दोनों घायल हो गए। दोनों के पैरों में गोली मारी गई। दोनों को अस्पताल में स्थानांतरित किया गया जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को स्थिर बताया है।