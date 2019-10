कश्मीर: कुलगाम आतंकी हमले मरने वाले मजदूरों की संख्या हुई 6, हाई अलर्ट घोषित

नई दिल्ली। जम्मू एवं कश्मीर के कुलगाम जिले में मंगलवार को आतंकवादियों ने पश्चिम बंगाल के छह मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने कहा कि आतंकवादियों ने कुलगाम जिले के कुत्रुसा गांव में मजदूरों के समूह पर गोलीबारी की, जिसमें पांच की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। छठे घायल मजदूर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूत्रों ने कहा कि इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है, जब यूरोपीय संसद के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल जमीनी हकीकत जानने श्रीनगर पहुंचा है।

Jammu and Kashmir: 5 non-Kashmiri labourers (from Murshidabad, West Bengal) were killed by terrorists in Kulgam yesterday. pic.twitter.com/oo8YgFsNFE