कोलकाता: लेकटाउन में BJP सांसद दिलीप घोष पर हमला, 2 कार्यकर्ता घायल

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष और पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कोलकाता के लेकटाउन इलाके में शुक्रवार सुबह एक भीड़ ने हमला बोल दिया। भीड़ ने सांसद के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मारपीट की। इस घटना में पार्टी के दो कार्यकर्ताओं के घायल होने की सूचना है।

Kolkata: A group of people attacked BJP MP Dilip Ghosh and BJP workers at Lake Town today, when he was out for his morning walk and to take part in ‘Chai Pe Charcha’. pic.twitter.com/UTkvLxrCJY