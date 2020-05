बिहारः बक्सर सदर विधायक की कार से शराब की बोतलें बरामद

पटना। यों तो ड्राई स्टेट यानी शराब बंदी वाले बिहार में शराब की बिक्री, निर्माण और विपणन पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी अक्सर यहां पर इसकी तस्करी से जुड़ी तमाम खबरें सामने आती रहती हैं। इस सिलसिले में बिहार पुलिस ने बुधवार को बक्सर सदर से कांग्रेस विधायक संजय कुमार तिवारी की कार से शराब की बोतलें जब्त कीं। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया है।

हालांकि जिस वक्त सिमरी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान यह बोतलें बरामद की गईं, विधायक खुद कार में मौजूद नहीं थे। बक्सर के पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ शर्मा ने कहा, "हमने चार लोगों को रोका। वाहन ऐप के जरिये जांच करने पर यह पता चला कि कार विधायक की है। हम इन चार लोगों और कार के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं।"

Bihar: Liquor bottles were recovered from the car of Baxur MLA Sanjay Kr Tiwari.He says,"my car is used in distributing ration,today it had gone to distribute ration in Jagdishpur. I'm surprised how my car reached Simri.I'm yet to speak with workers who went to distribute ration" pic.twitter.com/mgAy4m9D3d