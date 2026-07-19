महाराष्ट्र: हाथ पर लिखकर मांगी रिश्वत, पर फेल हो गया प्लान! भाजपा के नगराध्यक्ष को ACB ने दबोचा

एसीबी के अनुसार, यह मामला दिसंबर 2025 में हुए तिरोड़ा नगर परिषद (Tirora Municipal Council) के आम चुनाव के दौरान दी गई कैटरिंग सेवाओं के भुगतान से जुड़ा है। शिकायतकर्ता को 25.22 लाख रुपये का भुगतान मिलना था। जब वह मई में बकाया राशि जारी कराने के लिए नगराध्यक्ष अशोक असाटी से मिला, तो कथित तौर पर उसे बताया गया कि केवल 16 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसके बदले असाटी ने कथित तौर पर 3.20 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की। आरोप है कि उन्होंने रिश्वत की रकम अपनी हथेली पर लिखकर शिकायतकर्ता को दिखाई।