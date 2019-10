केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर चोरी, आरोपी ने चुराए कई अहम दस्तावेज

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर में चोरी की खबर सामने आई है। हालांकि पुलिस ने तुंरत कार्रवाई करते हुए चोर को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार पीयूष गोयल के मुंबई स्थित आवास पर काम करने वाले एक नौकर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था।

घटना की जानकारी होने पर मुंबई के गामदेवी पुलिस स्टेशन में चोरी की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसको दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया।

राम विलास पासवान ने अमिताभ से कहा, सच बोलने पर सेलिब्रिटी को कोई खतरा नहीं

Mumbai: Police has arrested a man, Vishnu Kumar Vishwakarma, accused of committing theft on May 16 at the residence of Union Minister Piyush Goyal. The accused is in judicial custody now. #Maharashtra (file pic) pic.twitter.com/P6DvrYlJAl