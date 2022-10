दहेज के लिए शादी के मात्र 5 महीने बाद प्रेग्नेंट पत्नी की पीट-पीटकर हत्या, ससुराल में फोन कर बताया और फिर...

दुर्गा पूजा के बीच बिहार के गोपालगंज जिले से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां दहेजलोभी ससुरालवालों ने शादी के मात्र पांच महीने बाद ही गर्भवती विवाहिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी।

Man Killed His Pregnant Wife for Dowry after five month of marriage in Bihar