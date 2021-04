मंबई: सचिन वाजे एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश, भाई से 5 मिनट के लिए मुलाकात की इजाजत

नई दिल्ली। मुंबई के मनसुख हिरेन केस के आरोपी सचिन वाजे को शनिवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान एनआईए कोर्ट ने वाजे के भाई सुधराम की एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए उसको मुलाकात की इजाजत दे दी है। सुधराम ने कोर्ट से अपने भाई सचिन वाजे को कपड़े आदि देने के लिए पांच मिनट की मुलाकात का समय मांगा था।

Maharashtra: Suspended Mumbai Police officer Sachin Waze brought to Special NIA court in Mumbai.



Waze is an accused in Mansukh Hiren death case. pic.twitter.com/TG05Tv2Tkn