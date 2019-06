झारखंड: भीषण सड़क हादसे से दहल उठा चौपारण, 11 की मौत , 25 घायल

नई दिल्ली। बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। चौपारण में बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि, 25 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा इतना दर्दनाक था कि देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए।

पढ़ें- कठुआ गैंगरेप और हत्या केस मेें आज आएगा फैसला, तीन जून को पूरा हुआ था ट्रायल

बस का ब्रेक हो गया था फेल

जानकारी के मुताबिक, सोमवार अहले सुबह गुमला से मसौढ़ी जा रही महरानी बस जैसे ही चौपारण के दनुआ घाटी पहुंची खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतना जोरादार था कि बस के परखच्चे उड़ गए। इस हादासे में 11 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिए। जबकि, 25 लोगों की हालत बेहद नाजुक है। सभी घायलों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

पढ़ें- 3 हजार के सेकंड हैंड फोन के चक्कर में युवक को लगा 7 लाख का चूना, जानकर पुलिस भी हैरान

बताया जा रहा है कि यह दर्दनाक हादस बस के ब्रेक फेल हो जाने से हुआ। हादसे के दौरान सभी यात्री सो रहे थे। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। हादसे के साथ ही मौके पर चीख-पुकार मच गई और आग की तरह इस घटना की खबर इलाके में फैल गई।

Hazaribagh: 11 dead and 25 injured after brake of a bus failed on National Highway 2 in Danuwa Ghati. #Jharkhand pic.twitter.com/AuCPHbXGEP