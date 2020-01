निर्भया केसः दोषियों के वकील बोले- भगवान नहीं हैं राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज, हो सकती है गलती

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप-मर्डर केस में दोषियों के वकील एपी सिंह ने बृहस्पतिवार को एक दोषी की याचिका खारिज होने के बाद बड़ी बात कही। सिंह ने कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है और राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज भगवान नहीं हैं।

दरअसल, बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की बेंच ने निर्भया केस के एक दोषी अक्षय ठाकुर की एक याचिका पर सुनवाई की। आगामी 1 फरवरी को फांसी देने पर स्टे लगाने वाली इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

इसके बाद मीडिया से बातचीत में दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा, "चाहे सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठ जज हों या फिर भारत के राष्ट्रपति। वे भगवान नहीं हैं। ऐसा नहीं कि वो गलती नहीं कर सकते।"

Supreme Court dismisses curative petition of Akshay Kumar Singh, one of the convicts in Delhi 2012 gangrape case. pic.twitter.com/mhUuv9eZPF