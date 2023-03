बिहारः हेलमेट नहीं पहनने पर बाइक सवार को गोली मारने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, पूरी टीम सस्पेंड

Shoot Bike Rider for not Wearing Helmet: हेलमेट नहीं पहनने पर बाइक सवार को गोली मारने वाले पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जांच टीम में शामिल सभी जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है। हैरान करने वाला यह मामला बिहार के जहानाबाद का है। कार्रवाई की जानकारी बिहार पुलिस ने दी है।

Police officer Arrested who shoot bike rider for not wearing helmet in Bihar