Rajasthan Crime: देवरानी-जेठानी को रिवॉल्वर दिखाकर मांगे गहने, राजकुमारी ने झाड़ियों में फेंक दी सोने की चेन, जानिए इसके बाद जो हुआ

महिलाओं ने बिना डरे लोगों को मदद के लिए जोर जोर से पुकारने लगी। महिलाओं को चीखते देख बाइक सवार दोनों युवक मौके से भाग गए। बाद में महिलाओं ने अपने परिवार के सदस्यों को मोबाइल से सूचना देकर मौके पर बुलाया। उधर सूचना पाकर मदनगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दोनों महिलाओं ने पुलिस को आप बीती बताई और युवकों के हुलिए की भी जानकारी दी।