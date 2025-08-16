Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Rajasthan Crime: देवरानी-जेठानी को रिवॉल्वर दिखाकर मांगे गहने, राजकुमारी ने झाड़ियों में फेंक दी सोने की चेन, जानिए इसके बाद जो हुआ

मॉर्निंग वॉक कर लौट रही देवरानी व जेठानी को बीच रास्ते में रोक कर बाइक सवार दो युवकों ने रिवाॅल्वर तान दी और गहने उतारकर देने का कहा। जानिए पूरा मामला

अजमेर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

Aug 16, 2025

chain snatching
Photo- Patrika

मदनगंज-किशनगढ़। मॉर्निंग वॉक कर लौट रही देवरानी व जेठानी को न्यू रेलवे स्टेशन रोड और अग्रसेन नगर के बीच रास्ते में रोक कर बाइक सवार दो युवकों ने रिवाॅल्वर तान दी। लुटेरों ने इन महिलाओं को अपने अपने गहने तत्काल खोल कर देने की धमकी दी।

सोने की चेन तोड़ कर पीछे झाड़ियों में फेंक दी

इस बीच जेठानी ने अपने गले से सोने की चेन तोड़कर पीछे झाड़ियों में फेंक दी। बाइक सवार लुटेरों ने दोबारा चेतावनी देते हुए गहने खोलकर देने के लिए धमकाया। यह देख देवरानी व जेठानी ने मदद के लिए जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। यह देख लुटेरे भयभीत हो गए और बाइक स्टार्ट कर मौके से रफूचक्कर हो गए।

सूचना पाकर महिलाओं के परिजन मौके पर पहुंचे

सूचना पाकर महिलाओं के परिजन मौके पर पहुंचे। बाद में मदनगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। करीब दो घंटे की कोशिश के बाद परिजन को झाड़ियों में फेंकी सोने की चेन मिल गई। मदनगंज थाना पुलिस ने मामले की जांच के साथ ही आरोपी बाइक सवार लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है।

अग्रसेन नगर निवासी धीरज अग्रवाल (45) अपनी जेठानी राजकुमारी अग्रवाल (50) के साथ सुबह 7 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए घर से न्यू रेलवे स्टेशन रोड के लिए निकली। वापस लौटते समय न्यू रेलवे स्टेशन रोड से अग्रसेन नगर को जाने वाले रास्ते पर सुबह करीब 7.45 बजे बाइक सवार दो युवक आए और उन्हें रुकने को कहा।

युवक ने रिवाॅल्वर निकालकर तानी और गहने खोल कर देने को कहा

बाइक पर पीछे बैठे युवक ने रिवाॅल्वर निकाल कर उन पर तान दी और दोनों से अपने शरीर पर पहने गहने खोल कर देने को कहा। इसी बीच मौका पाकर राजकुमारी अग्रवाल ने अपने गले में पहनी सोने की चेन को तोड़ कर पूरी ताकत से पीछे ​झाड़ियों में फेंक दी। इसके बाद लुटेरों ने उन्हें पुन: धमकाया व जान से मारने की धमकी दी।

महिलाओं ने बिना डरे लोगों को मदद के लिए जोर जोर से पुकारने लगी। महिलाओं को चीखते देख बाइक सवार दोनों युवक मौके से भाग गए। बाद में महिलाओं ने अपने परिवार के सदस्यों को मोबाइल से सूचना देकर मौके पर बुलाया। उधर सूचना पाकर मदनगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दोनों महिलाओं ने पुलिस को आप बीती बताई और युवकों के हुलिए की भी जानकारी दी।

Published on:

16 Aug 2025 02:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan Crime: देवरानी-जेठानी को रिवॉल्वर दिखाकर मांगे गहने, राजकुमारी ने झाड़ियों में फेंक दी सोने की चेन, जानिए इसके बाद जो हुआ

