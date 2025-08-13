13 अगस्त 2025,

जयपुर

Jaipur: चेन लुटेरे ने बुजुर्ग महिला के मुंह पर मारे मुक्के…हिम्मत दिखाई तो आंख में डाल दिया मिर्च पाउडर

Jaipur Chain snatching: राजधानी जयपुर से चेन स्नेचिंग की हैरान करने वाली खबर सामने आई है, बेखौफ लुटेरे ने बुजुर्ग महिला के मुंह पर मुक्के से हमला कर दिया, जिसकी वजह से खून निकलने लगा।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 13, 2025

chain snatching in jaipur
मुक्के से घायल बुजुर्ग महिला (फोटो -पत्रिका)

जयपुर। राजधानी में मंगलवार सुबह चेन लुटेरों ने एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया। लुटेरों ने महिला को निशाना बनाकर न केवल चेन लूटी, बल्कि उसे गंभीर चोटें भी पहुंचाईं। वारदात महेश नगर के एस ब्लॉक में हुई। पीड़ित महिला ने महेश नगर थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दी है।

एस ब्लॉक निवासी 68 वर्षीय राज खण्डेलवाल मंगलवार सुबह करीब 8 बजे घर के नजदीक शिवशक्ति मंदिर में दर्शन कर पैदल घर लौट रही थीं। कॉलोनी में मोड़ पर घर की तरफ घूमी, तभी पहले से वहां खड़े लुटेरे ने पीछे से उनको पकड़ लिया।

आंख में डाला मिर्च पाउडर

इस दौरान लुटेरे ने महिला के गले में पहनी हुई चेन को पकड़ने का प्रयास किया। चेन की तरफ युवक को लपकता देख राज खण्डेलवाल ने चेन को कसकर पकड़ लिया। तभी लुटेरे ने कपड़े में से मिर्च पाउडर निकालकर बुजुर्ग पीड़िता की आंखों में डाल दिया।

चेहरे पर मारे मुक्के

आंख में जलन होने के बावजूद हिम्मत दिखाते हुए पीड़िता ने चेन नहीं छोड़ी और अपनी चेन को कसकर पकड़ लिया। लेकिन बेखौफ लुटेरे ने सरेआम सड़क पर डराने के लिए पीड़िता के चेहरे पर मुक्के मारे। इससे चेहरे पर चोट लग गई।

आधी चेन लूट ले गया लुटेरा

इस दौरान लुटेरे ने धक्का-मुक्की की। धक्का मुक्की के दौरान आधी चेन टूटकर लुटेरे के हाथ में चली गई। लुटेरा कुछ दूर खड़े साथी के साथ बाइक पर बैठकर भाग गया। सूचना पर पहुंची महेश नगर थाना पुलिस ने घटना स्थल के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे से लुटेरों की फुटेज निकाली है और उनकी तलाश में जुटी है।

