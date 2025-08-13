Jaipur: चेन लुटेरे ने बुजुर्ग महिला के मुंह पर मारे मुक्के…हिम्मत दिखाई तो आंख में डाल दिया मिर्च पाउडर

इस दौरान लुटेरे ने धक्का-मुक्की की। धक्का मुक्की के दौरान आधी चेन टूटकर लुटेरे के हाथ में चली गई। लुटेरा कुछ दूर खड़े साथी के साथ बाइक पर बैठकर भाग गया। सूचना पर पहुंची महेश नगर थाना पुलिस ने घटना स्थल के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे से लुटेरों की फुटेज निकाली है और उनकी तलाश में जुटी है।