पुलिस वर्दी में भी फोटो मिले ड्रग माफिया दिलावर के, पहले मिल चुका आईडी कार्ड

एडीजी उज्जैन उमेश जोगा ने कहा कि दिलावर ही नहीं इस जैसे और भी कुख्तात अपराधी हैं उन सब पर पुलिस की कड़ी निगाह है और सभी को खत्म करेंगे। मादक पदार्थों की तस्करी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। चिकलाना में दिलावर के घर से एमडी ड्रग की फैक्टरी पकडऩा पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। जिले में तस्करों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हम लगातार करते रहेंगे। चिकलाना मामले में हम जमीन और ड्रग पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि पूरे नेक्सस का पता लगाया जा सके। जोगा रतलाम में पुलिस अफसरों की मीटिंग लेने पहुंचे थे। एसपी अमित कुमार के कक्ष में पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा करते हुए जोगा ने कहा कि चिकलाना की कार्रवाई के पहले छोटे-छोटे इनपुट मिले थे। इन्हें डेवलप किया गया। जिस दिन भोपाल में आईपीएस मीट थी उसी एसपी अमित कुमार ने बताया कि जहां ड्रग फैक्टरी चल रही है वह जगह चिह्नित कर ली गई है। तब एसपी कुमार को तुरंत ही सावधानीपूर्व कार्रवाई करने के लिए कहा। इसके बाद से लगातार संपर्क में रहा और यह सफल कार्रवाई कर दी। जोगा के अनुसार दिलावर जैसे और भी लोग हैं जो ऐसे धंधों में लगे हैं और उन पर भी पुलिस की निगाह है और हम सभी कुख्यात लोगों को समाप्त करके रहेंंगे।