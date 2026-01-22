पुलिस वर्दी में भी फोटो मिले ड्रग माफिया दिलावर के, पहले मिल चुका आईडी कार्ड

रतलाम.चिकलाना में पकड़ाई ड्रग फैक्टरी के मालिक और ड्रग माफिया दिलावर पठान की पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे उसके और उसके परिवार के राज खुलते जा रहे हैं। पुलिस को ताजा सबूत मिले हैं कि दिलावर के घर से मिली पुलिस की वर्दी का उपयोग कोई और नहीं वरन वह स्वयं करता था। उसका पुलिस की वर्दी वाला फोटो भी पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दिलावर को रतलाम और आसपास के लोग तो सभी जानते थे किंतु जब वह कहीं दूसरे शहरों में होता था तो वर्दी और आईडी कार्ड साथ में रखता था। वह साथ क्यों रखता था अभी इस बारे में और पूछताछ की जा रही है। दिलावर का पुलिस वर्दी वाला फोटो मिलने से अब यह तय होने लगा है कि वह पुलिस वर्दी का बेजा इस्तेमाल अपने धंधे को आगे बढ़ाने और अनजान शहर में अपनी पहचान छिपाने के लिए करता रहा है।
एमडी ड्रग फैक्टरी मालिक दिलावर के पुलिस के हत्थे चढऩे के बाद इस नेटवक में कई और नाम सामने आने के संकेत पुलिस ने दिए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिन 16 आरोपियों को पहले दिन पकड़ा था उनमें एक नाबालिक निकला था। अब एक और नाबालिग होने का पता चला है। यह 10 पुरुषों में ही था। इसे भी बाल न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा सबसे अहम यह है कि ड्रग फैक्टरी के नेक्सस में दो दर्जन से ज्यादा लोग जुड़े थे। 16 की पहले दिन और एक की बाद में गिरफ्तारी के बाद नौ और लोगों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। ये फिलहाल भूमिगत या फिर क्षेत्र से ही काफी दूर जा चुके हैं।
एडीजी उमेश जोगा ने भी बुधवार को रतलाम दौरे के समय पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा में इस बात के संकेत दिए हैं कि इस नेटवर्क से जुड़े आधा दर्जन से ज्यादा और लोगों की तलाश की जा रही है। उन्होंने माना कि दिलावर जैसे कुछ और नेटवर्क का इनपुट मिला है। अभी इनके बारे में पुख्ता जानकारी सामने आने के बाद कार्रवाई की दिशा तय की जाएगी। अभी पुलिस का पूरा ध्यान दिलावर वाले मामले में तह तक पहुंंचना है। माना जा रहा है कि ड्रग फैक्टरी मामले की पूरी पड़ताल में एक पखवाड़े से ज्यादा का समय लग सकता है।
एडीजी उज्जैन उमेश जोगा ने कहा कि दिलावर ही नहीं इस जैसे और भी कुख्तात अपराधी हैं उन सब पर पुलिस की कड़ी निगाह है और सभी को खत्म करेंगे। मादक पदार्थों की तस्करी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। चिकलाना में दिलावर के घर से एमडी ड्रग की फैक्टरी पकडऩा पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। जिले में तस्करों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हम लगातार करते रहेंगे। चिकलाना मामले में हम जमीन और ड्रग पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि पूरे नेक्सस का पता लगाया जा सके। जोगा रतलाम में पुलिस अफसरों की मीटिंग लेने पहुंचे थे। एसपी अमित कुमार के कक्ष में पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा करते हुए जोगा ने कहा कि चिकलाना की कार्रवाई के पहले छोटे-छोटे इनपुट मिले थे। इन्हें डेवलप किया गया। जिस दिन भोपाल में आईपीएस मीट थी उसी एसपी अमित कुमार ने बताया कि जहां ड्रग फैक्टरी चल रही है वह जगह चिह्नित कर ली गई है। तब एसपी कुमार को तुरंत ही सावधानीपूर्व कार्रवाई करने के लिए कहा। इसके बाद से लगातार संपर्क में रहा और यह सफल कार्रवाई कर दी। जोगा के अनुसार दिलावर जैसे और भी लोग हैं जो ऐसे धंधों में लगे हैं और उन पर भी पुलिस की निगाह है और हम सभी कुख्यात लोगों को समाप्त करके रहेंंगे।
बड़ी खबरेंView All
क्राइम
ट्रेंडिंग