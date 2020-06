Jammu and Kashmir में चौथे दिन तीसरा Encounter, सुरक्षा बलों ने ठोके दो और आतंकी

कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर ( Jammu and Kashmir ) में सुरक्षा बलों ( Security Forces ) ने बुधवार सुबह जारी एक मुठभेड़ ( encounter ) में दो आतंकियों ( Terrorists ) को ढेर कर दिया। दक्षिण कश्मीर के शोपियां ( Shopian ) जिले के एक गांव में बुधवार को सुरक्षा बलों ( Security Forces ) और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी के बाद यह कार्रवाई की गई और फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया है। एक सप्ताह के भीतर घाटी में यह तीसरी मुठभेड़ ( encounter ) है।

मंत्रालय ने दी जानकारी, कब खुलेंगे स्कूल और कब आएंगे CBSE के 10वीं-12वीं के नतीजे

ताजा जानकारी के मुताबिक शोपियां ( Shopian ) के सुग्गू गांव में बुधवार आधी रात को मुठभेड़ ( encounter ) शुरू हुई। पुलिस के मुताबिक माना जा रहा है कि सुग्गू गांव में एक घर के अंदर तीन आतंकवादी फंसे हुए थे। मुठभेड़ ( encounter ) लगभग 1.30 बजे शुरू हुई जब सेना पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ( CRPF ) ने गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष इनपुट पर कार्रवाई शुरू की।

इस दौरान दो अज्ञात आतंकियों को ढेर कर दिया गया। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और मुठभेड़ अभी भी जारी है।

#UPDATE Two unidentified terrorists have been killed in the encounter in Sugoo area of Shopian district. Police and security forces are carrying out the operation. Operation is going on: Jammu & Kashmir Police. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/We3SDOvQ4x