Sushant Singh Rajput Death: Rhea Chakraborty ने शेयर किया वीडियो- एक दिन सच सामने आकर रहेगा

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले ( Sushant Singh Rajput suicide case ) में आखिरकार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ( Actress Rhea Chakraborty ) ने चुप्पी तोड़ दी है। रिया चक्रवर्ती ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर न्याय व्यवस्था ( judiciary ) में भरोसा जताया है। एक्ट्रेस ने वीडियो में कहा कि क्योंकि यह मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए वह चुप है। मुझे यकीन है कि चाहे जो हो सच सामने आकर ही रहेगा। रिया का यह वीडियो सोशल मीडिया ( Video Viral on Social Media ) पर खूब वायरल हो रहा है।

खूलासा: 15 अगस्त से पहले India को दहलाने की फिराक में Jaish-Lashkar के आतंकी, Afghanistan में मिली ट्रेनिंग

#WATCH: Rhea Chakraborty releases video on #SushantSinghRajputDeathCase.



She says, "I've immense faith in God & the judiciary. I believe that I'll get justice...Satyameva Jayate. The truth shall prevail." pic.twitter.com/Fq1pNM5uaP