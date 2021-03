मुंबई: सचिन वाजे केस में कोर्ट ने दो और पुलिसकर्मियों को NIA की कस्टडी में भेजा

नई दिल्ली। मुंबई के चर्चित सचिन वाजे केस में मुंबई पुलिस के दो और अफसरों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए ) की कस्टडी में भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार कोर्ट ने मुंबई पुलिस के निलंबित कांस्टेबल विनायक शिंदे और नरेश को सात अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में भेजा है। दोनों ही पुलिसकर्मी मनसुख हिरेन केस में गिरफ्तार किए गए थे।

