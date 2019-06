नई दिल्‍ली। आंध्र प्रदेश पुलिस ने विशाखापत्तनम (पूर्व) विधानसभा क्षेत्र से तेलुगू देश पार्टी (टीडीपी) के पूर्व विधायक वेलागापुदी रामकृष्ण बाबू को कानूनी नोटिस जारी किया है। आंध्र पुलिस ने टीडीपी विधायक को लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता (एमसीसी) उल्‍लंघन के एक मामले में एफआईआर दर्ज किया था। अब उसी मामले में स्‍थानीय पु‍लिस ने उन्‍हें नोटिस थमाया है। टीडीपी के पूर्व विधायक को नोटिस सीआरपीसी (CRPC) की धारा-41 के तहत जारी किया गया है।

Andhra Pradesh: Police served a 41 CRPC notice to TDP Visakhapatnam (East) MLA Velagapudi Ramakrishna Babu, y'day, for allegedly violating MCC. Police had registered a case against him earlier, for allegedly making objectionable comments against PM Modi & AP CM Jagan Mohan Reddy.