शहर पर चोरों का धावा, एक रात में 10 मकानों में चोरी

धौलपुर. शहर में एक ही रात में चोरों ने दस मकानों को निशाना बनाया। जिस पुलिस पर आमजन की सुरक्षा का भार है, शातिर चोरों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। रिजर्व पुलिस लाइन के क्वार्टरों से भी चोरी कर डाली। चोरों ने शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में7और निहालगंज थाना इलाके में तीन स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक साथ कई स्थानों पर चोरी की घटनाओं ने पुलिस के होश उड़ा दिए। पुलिस लाइन में तीन सिपाहियों के खाली क्वार्टरों से भी चोर माल पार कर ले गए। चोरी की घटना छुट्टी के दौरान हुई हैं। परिजन त्योहार पर घर गए हुए थे और पीछे से चोरों को आसान निशाना बना। सूचना पर सीओ शहर मुनेश मीणा मौके पर पहुंचे और जायजा लिया।