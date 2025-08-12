शहर पर चोरों का धावा, एक रात में 10 मकानों में चोरी

- पुलिस लाइन के क्वार्टरों को भी नहीं छोड़ा, नकदी और लाखों के जेवरात उड़ाए
- कोतवाली और निहालगंज थाना क्षेत्र को बनाया निशाना
धौलपुर. शहर में एक ही रात में चोरों ने दस मकानों को निशाना बनाया। जिस पुलिस पर आमजन की सुरक्षा का भार है, शातिर चोरों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। रिजर्व पुलिस लाइन के क्वार्टरों से भी चोरी कर डाली। चोरों ने शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में7और निहालगंज थाना इलाके में तीन स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक साथ कई स्थानों पर चोरी की घटनाओं ने पुलिस के होश उड़ा दिए। पुलिस लाइन में तीन सिपाहियों के खाली क्वार्टरों से भी चोर माल पार कर ले गए। चोरी की घटना छुट्टी के दौरान हुई हैं। परिजन त्योहार पर घर गए हुए थे और पीछे से चोरों को आसान निशाना बना। सूचना पर सीओ शहर मुनेश मीणा मौके पर पहुंचे और जायजा लिया।
चोरों ने सैंपऊ रोड स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। लाइन कांस्टेबल विजय प्रताप, हरिओम यादव और राधाचरण के क्वार्टर को भी चोरों ने निशाना बनाया। कांस्टेबल विजय प्रताप के क्वार्टर से कई सामान पार कर ले गए। लाखों रुपए के जेवरात चोरी होना बताया जा रहा है।
- चोरों की घटना को लेकर जांच चल रही है। दोनों थानों की टीम मिलकर कार्य कर रही है। चोरों का जल्द बताया लगाया जाएगा।
- हरिनारायण मीणा, थाना प्रभारी कोतवाली धौलपुर