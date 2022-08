मुंबई भेजने का सपना दिखा दिल्ली की 3 नाबालिग लड़कियों से दरिंदगी, नशा देकर किया रेप, 2 महिला सहित 4 आरोपी गिरफ्तार

राजधानी दिल्ली में नाबालिग लड़कियों से दरिंदगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आज नाबालिग बच्चियों से दरिंदगी का एक और शर्मनाक मामला सामने आया है। इस केस में मायानगरी मुबंई भेजने का सपना दिखाकर दिल्ली की तीन नाबालिग लड़कियों के साथ रेप किया गया।

Three Minor girl raped in Delhi on the name of sending Mumbai 4 Arrested