दिल्ली: वसंत एंक्लेव में ट्रिपल मर्डर, बुजुर्ग दंपति और नौकरानी की बेरहमी से हत्या

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहां वसंत एंक्लेव ( Vasant Enclave ) इलाके में 3 लोगों की बेरहमी से हत्या ( Triple Murders in Delhi ) कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने सनसनीखेज घटना को अंजाम देते हुए बुजुर्ग दंपति विष्णु माथुर, शशि माथुर और उनकी नौकरानी खुशबू की हत्या कर दी। तीनों की हत्या गला रेतकर की गई। रविवार सुबह लगी घटना की जानकारी के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Devendra Arya,DCP South West on Vasant Enclave triple murder case: Prima facie it seems nothing has been looted and it looks like it was friendly entry into the house. Bodies sent for post mortem. Probe is on. #Delhi pic.twitter.com/1sgQfIUFsu