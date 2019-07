उत्तराखंड में कावड़ियों से भरे वाहन पर गिरा पत्थर, दो की मौत

नई दिल्ली। उत्तराखंड ( Uttarakhand ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां टिहरी गढ़वाल जिले में बगदादार के पास कांवड़ियों को ले जा रहे वाहन पर बड़ा पत्थर गिरने से दो लोगों को मौत ( Two kanwaria died ) हो गई। जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना रविवार सुबह की बताई जा रही है। जब कांवड़ियों से भरा वाहन बगदादार के पास एनएच 94 से गुजर रहा था। इस दौरान पहाड़ी से टूट कर गिरा बड़ा पत्थर इस वाहन से आ टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन चालक गति को नियंत्रित ही नहीं कर पाया और बड़ी दुर्घटना हो गई।

Uttarakhand: 2 died after a boulder fell on a vehicle, carrying kaanwariyas, on NH 94 (Rishikesh-Gangotri) near Bagaddhar in Tehri Garhwal district today. Injured taken to a hospital. SDRF is present at the spot. Search and rescue operation is underway. More details awaited. pic.twitter.com/iYm7Rg8KnS