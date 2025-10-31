Alwar: सगी नाबालिग बहन से बलात्कार मामले में आया नया अपडेट, जानें क्यों बरी हो गए 2 भाइयों समेत भाभी और बुआ

Real Sister Rape Case Update: तिजारा थाना क्षेत्र के बहुचर्चित सगी बहन से बलात्कार के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या-4 की न्यायाधीश हिमांकनी गौड़ ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए सभी चारों आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें पीड़िता के दो सगे भाई, भाभी और बुआ शामिल हैं। अदालत ने यह निर्णय पीड़िता के न्यायालय में दिए गए बयानों के आधार पर लिया।