छका रहे वाहन चोर, 29 दिन में ले गए 38 बाइक

ग्वालियर। चोरों की टोली हर मोर्चे पर पुलिस को छका रही है। मकान दुकान में हाथ मारने वाले चोर तो पुलिस के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैँ। वाहन चोर भी उसकी निगरानी में सेंध लगा रहे है। पिछले 29 दिन में वाहन चोरों ने शहर और देहात से 38 बाइक उडाई हैं। पुलिस की नजर में इन गाडिय़ों की कीमत करीब 4 लाख रुपए हैं लेकिन जिन लोगों की गाडिय़ां चोरी हुई हैं वह चोरी गए वाहनों के दाम चार गुना ज्यादा मान रहे हैं। उनका कहना है गाडिय़ां नईं थीं। कुछ की गाडिय़ों में तो टैंक में छकाछक पेट्रोल भी भरा था। बस नजर चूकते हीं चोर गाडिय़ां लेकर चंपत हो गए। इससे जाहिर है कि शहर के बाजारों में वाहन चोरों का खुलेआम मूवमेंट रहा है। पुलिस इन चोरों को पहचान नहीं पाई है। वाहन चोरी की कुछ वारदातें सीसीटीवी में भी रेकार्ड हुई हैं। इनमें चोरों का चेहरा भी साफ दिखा है लेकिन चोर हाथ नहीं आए हैं। उधर पुलिस का कहना है कि त्योहार के टाइम पर बाजारों में काफी भीड़ रही है। वाहन चोरियों में बाहर के चोर भी शहर में आकर हाथ मार गए हैं। उनकी सटीक पहचान नहीं होने से चोर पकड़ से बाहर हैं।