मेरे से रिश्ता बनाओ, वरना 7वीं मंजिल से कूद जाऊंगी… अपनी ही शिक्षिका के प्यार में पड़ी 9वीं की छात्रा ने दी धमकी

मिली जानकारी के अनुसार, छात्रा अपनी शिक्षिका को मोबाइल पर बीते कई दिनों से 'आई लव यू' के मैसेज भेज रही थी। छात्रा ने अपनी ही शिक्षिका से प्रेम का दावा करते हुए उन्हें लगातार आपत्तिजनक मैसेज भेजे और मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की। उसने शिक्षिका से कहा, "आप किसी और से बात करती हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।" शिक्षिका ने उसे बार-बार समझाने और पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा, लेकिन छात्रा का व्यवहार और अधिक हिंसक हो गया। उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी।