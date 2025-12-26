मेरे से रिश्ता बनाओ, वरना 7वीं मंजिल से कूद जाऊंगी… अपनी ही शिक्षिका के प्यार में पड़ी 9वीं की छात्रा ने दी धमकी

शिक्षिका के 'एकतरफा प्यार' में पागल हुई 9वीं की छात्रा (AI Image)
महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे के एक नामी स्कूल से एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा अपनी ही महिला शिक्षिका के ‘एकतरफा प्यार’ में इस कदर पागल हो गई कि उसने न सिर्फ उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजे, बल्कि खुद को नुकसान पहुंचाकर आत्महत्या करने की धमकी भी दे डाली। इस घटना से स्कूल में हड़कंप मच गया। हालांकि पूरे मामले को पुणे पुलिस की विशेष 'दामिनी पथक' टीम ने बड़ी सूझबूझ से संभाला।
मिली जानकारी के अनुसार, छात्रा अपनी शिक्षिका को मोबाइल पर बीते कई दिनों से 'आई लव यू' के मैसेज भेज रही थी। छात्रा ने अपनी ही शिक्षिका से प्रेम का दावा करते हुए उन्हें लगातार आपत्तिजनक मैसेज भेजे और मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की। उसने शिक्षिका से कहा, "आप किसी और से बात करती हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।" शिक्षिका ने उसे बार-बार समझाने और पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा, लेकिन छात्रा का व्यवहार और अधिक हिंसक हो गया। उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी।
बताया जा रहा है कि छात्रा ने ब्लेड से अपने हाथ पर शिक्षिका का नाम भी लिया था। उसने धमकी दी कि यदि शिक्षिका ने उसके 'प्यार' को स्वीकार नहीं किया, तो वह स्कूल की सातवीं मंजिल से कूदकर जान दे देगी। वह क्लास में पढ़ाते समय शिक्षिका को एकटक देखती रहती थी, कई बार वह कॉरिडोर में भी पीछा करती थी।
नाबालिग छात्रा का यह अजीबोगरीब व्यवहार केवल शिक्षिका तक सीमित नहीं था। उसने अपनी सहपाठियों को भी इसी तरह से परेशान किया था। कथित तौर पर वह क्लास की दूसरी लड़कियों को भी 'आई लव यू' मैसेज भेजती थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुणे पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दामिनी स्क्वाड की टीम स्कूल पहुंची। महिला पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ संभाला। छात्रा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने के बजाय विशेषज्ञों की मदद से उसकी काउंसलिंग कराई गई।
बता दें कि पुणे शहर पुलिस ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए ‘दामिनी पथक’ का गठन किया है, जो एक स्पेशल यूनिट है, इसमें महिला पुलिस अधिकारियों की एक टीम होती है।
