इश्क, जलन और कत्ल! प्रेमिका ने रची खौफनाक साजिश, 19 साल की शिफा को सरेआम गोलियों से भूना

मुंबई के गोवंडी इलाके में 19 साल की शिफा शेख की हत्या से सनसनी फैल गई है। पुलिस का कहना है कि यह वारदात लव ट्रायंगल (प्रेम त्रिकोण) के चलते अंजाम दी गई। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि युवती की हत्या के आरोप में साजिद शेख, कलाम चौधरी, रिजवान शेख उर्फ नदीम (23) और तबस्सुम शेख (25) को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय कोर्ट ने चारों आरोपियों को 18 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।