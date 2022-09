कौन है पुलकित आर्य? जो रिजॉर्ट रिसेप्शनिस्ट की हत्या के आरोप में हुआ गिरफ्तार, विवादों से है पुराना नाता

उत्तराखंड में रिजॉर्ट रिसेप्शनिस्ट की हत्या के आरोप में पुलिस ने तीन आरोपियों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार किए गए तीन लोगों में मुख्य आरोपी की पहचान बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य के तौर पर हुई है।

उत्तराखंड में रिजॉर्ट रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या मामले में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। अंकिता शव मिलने के बाद अब सबकी नजरें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के जरिए कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इस बीच पौढ़ी पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुख्य आरोपी की पहचान भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य के रूप में हुई है। जबकि अन्य दो आरोपी अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को भी पुलिस गिरफ्त में हैं। पहले यह मामला केवल पीड़िता के लापता होने तक ही सीमित था। लेकिन अब हत्या के साथ ही कुछ और आशंकाएं भी लगाई जा रही हैं।

Who Is Pulkit Arya Who Has Been Arrested For Uttarakhand Resort Receptionist Murder Case