चकाचक शहर के लिए 200 स्वच्छता कर्मी, 20 सुपरवाइजर और अधिकारी रात 3.30 में जुटे

अनुपस्थित मिला एक सुपरवाइजर सस्पेंड, दूसरे को नोटिस, स्वच्छता कर्मियों पर भी होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने रात में किया निरीक्षण
दमोह. शहर की सफाई व्यवस्था को चकाचक रखने के लिए एक दिवसीय चकाचक अभियान शनिवार को चलाया गया। इसके तहत रात ३.३० बजे से शाम ४ बजे तक दो चरणों में शहर के उन सभी पॉइंट्स की सफाई गई, जहां कचरा देखने मिलता हैं। इस दौरान नगरपालिका के २०० स्वच्छता कर्मी, २० सुपरवाइजर, सीएमओ, एचओ भी रात ३.३० बजे से सक्रिय रहे, वहीं कलेक्टर सुधीर कोचर ने भी रात को अलग-अलग वार्डों में पहुंचकर निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था को सही कराया। इस दौरान अनुपस्थित मिले दो सुपरवाइजर में से एक को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा कितने स्वच्छता कर्मचारी इस दौरान नदारद रहे, इसके लिस्ट भी सुपरवाइजरों से ली गई है, जिनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। आगामी दिनों में भी यह अभियान जारी रहेगा। खास बात यह है कि अभियान पहले से तय था, लेकिन अब औचक निरीक्षण के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।
सिर्फ दिखने वाले कचरे पर किया फोकस
चकाचक अभियान के तहत शहर के सभी ३९ वार्डों और मुख्य बाजार क्षेत्र में दृश्यमान कचरा यानि सिर्फ दिखने वाले कचरे का फोकस कराते हुए साफ-सफाई की गई। इस दौरान डिवाइडरों के आसपास जमा गंदगी, धूल, डस्ट, सड़कों पर फैला कचरा, वार्डों और शहर में बने अनाधिकृत कचरा पॉइंट, गड्ढों में जमा कचरा को साफ करने का काम किया गया। अभियान के तहत पूरी टीम द्वारा की गई सफाई के चलते सुबह से पूरे शहर में सफाई देखने मिली। हालांकि, कुछ वार्डों में जरूर कचने के ढेर अभियान के बाद भी देखने मिले, लेकिन आम दिनों की अपेक्षा अभियान के तहत सफाई अच्छी हुई है।
दो शिफ्टों में किया गया काम, नहीं होता आठ घंटे काम
चकाचक अभियान के तहत शनिवार को दो शिफ्टों में स्वच्छता कर्मियों को काम करना पड़ा। पहली शिफ्ट में सुबह ३.३० बजे सुबह ८ बजे तक, जबकि दूसरी शिफ्ट में दोपहर १२ बजे से ४ बजे तक काम किया गया। रात के समय अधिकांश जगहों पर काम देखने मिला, जबकि दिन के समय यह काम कम ही जगहों पर देखने मिला। हालांकि, टीम के द्वारा जियो टैग के माध्यम से लोकेशन के फोटो जरूर अपडेट कराए गए। विदित हो कि नगरपालिका के स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा ८ घंटे काम नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते दिन भर शहर में कचरा दिखता है। अभियान के तहत दो शिफ्टों में सफाई होने से शहर में सफाई नजर आई।
एक सुपरवाइजर को किया सस्पेंड, एक को नोटिस
सीएमओ राजेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि अभियान के तहत कलेक्टर सुधीर कोचर ने रात ३.३० बजे से सुबह तक शहर के दर्जन भर से अधिक पॉइंट पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। साथ ही सफाई व्यवस्था को देखा गया। इसके अलावा उनके द्वारा भी कुछ जगहों पर निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान अनुपस्थित मिले बजरिया ४ के सुपरवाइजर जितेंद्र चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जबकि सिविल ६ के सुपरवाइजर संदीपा पारोचे को नोटिस देकर जवाब चाहा गया है। साथ ही अनुस्पस्थित स्वच्छता कर्मियों की भी सूची मांगी गई हैं, जिनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
