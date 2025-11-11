चकाचक शहर के लिए 200 स्वच्छता कर्मी, 20 सुपरवाइजर और अधिकारी रात 3.30 में जुटे



दमोह. शहर की सफाई व्यवस्था को चकाचक रखने के लिए एक दिवसीय चकाचक अभियान शनिवार को चलाया गया। इसके तहत रात ३.३० बजे से शाम ४ बजे तक दो चरणों में शहर के उन सभी पॉइंट्स की सफाई गई, जहां कचरा देखने मिलता हैं। इस दौरान नगरपालिका के २०० स्वच्छता कर्मी, २० सुपरवाइजर, सीएमओ, एचओ भी रात ३.३० बजे से सक्रिय रहे, वहीं कलेक्टर सुधीर कोचर ने भी रात को अलग-अलग वार्डों में पहुंचकर निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था को सही कराया। इस दौरान अनुपस्थित मिले दो सुपरवाइजर में से एक को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा कितने स्वच्छता कर्मचारी इस दौरान नदारद रहे, इसके लिस्ट भी सुपरवाइजरों से ली गई है, जिनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। आगामी दिनों में भी यह अभियान जारी रहेगा। खास बात यह है कि अभियान पहले से तय था, लेकिन अब औचक निरीक्षण के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।