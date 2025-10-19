दमोह में ट्रक ने बाइक सवार प्रधान आरक्षक को मारी टक्कर, हटा में कांस्टेबल गंभीर घायल
दो हादसों में दो पुलिसकर्मी घायल
दमोह जिले में तेज रफ्तार और लापरवाह वाहन चालकों के कारण सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शनिवार दोपहर हटा नाका इमलाई बायपास रोड पर एक बेकाबू हाइवा ट्रक ने लगातार दो वाहनों को टक्कर मार दी। इस दौरान रोकने का प्रयास कर रहे बाइक सवार प्रधान आरक्षक अखिलेश तिवारी को भी ट्रक चालक ने जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया।
घटना में प्रधान आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके पैर में गंभीर चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही सीएसपी एचआर पांडे सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और घायल आरक्षक को जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया, लेकिन गंभीर हालत के चलते प्राथमिक उपचार बाद जबलपुर रेफर कर दिया।
वहीं, दूसरी ओर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और ट्रक का पीछा करते हुए सागर नाका ओवरब्रिज के पास चालक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए ट्रक का क्रमांक एमपी 34 जेडडी 3346 बताया गया है। पुलिस ने चालक और परिचालक दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
बताया गया कि ट्रक चालक रास्ते में एक अन्य वाहन को टक्कर मारने के बाद भाग रहा था। जब पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, तो उसने लापरवाही से बाइक सवार आरक्षक को भी रौंदने की कोशिश की। गनीमत रही कि समय रहते आरक्षक और बाइक चालक दोनों उठ खड़े हुए, अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।
सड़क हादसे में पुलिस कर्मी गंभीर घायल
दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत एक पुलिसकर्मी सड़क हादसे का शिकार हो गया। हटा थाना में पदस्थ आरक्षक अवनीश गर्ग सड़क हादसे में घायल हो गए। जिन्हें प्राथमिक इलाज के लिए पहले सिविल अस्पताल हटा लाया गया। जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इधर, हादसे की सूचना मिलते ही हटा थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय हटा सिविल अस्पताल पहुंचे। और घायल पुलिसकर्मी की जानकारी ली। बहरहाल पुलिस हादसे को लेकर जांच में जुटी हुई है।
बड़ी खबरेंView All
दमोह
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग