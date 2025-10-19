दमोह में ट्रक ने बाइक सवार प्रधान आरक्षक को मारी टक्कर, हटा में कांस्टेबल गंभीर घायल

दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत एक पुलिसकर्मी सड़क हादसे का शिकार हो गया। हटा थाना में पदस्थ आरक्षक अवनीश गर्ग सड़क हादसे में घायल हो गए। जिन्हें प्राथमिक इलाज के लिए पहले सिविल अस्पताल हटा लाया गया। जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इधर, हादसे की सूचना मिलते ही हटा थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय हटा सिविल अस्पताल पहुंचे। और घायल पुलिसकर्मी की जानकारी ली। बहरहाल पुलिस हादसे को लेकर जांच में जुटी हुई है।