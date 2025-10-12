युवक को ‘मीम पर सजा.. पांव धुलवाकर वही पानी पिलाया

पांव धुलवाकर वही पानी पिलाया
दमोह जिले के पटेरा ब्लॉक के सतरिया गांव से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत और सामाजिक व्यवस्था दोनों को शर्मसार कर दिया है। यहां एक मीम बनाने की सजा में एक युवक से पैर धुलवाकर वही पानी पीने को मजबूर किया गया।
कैसे शुरू हुआ विवाद: दरअसल, गांव के परषोत्तम कुशवाहा ने कुछ दिन पहले अन्नू पांडे का एक मीम इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। उस मीम में एआई तकनीक की मदद से अन्नू को जूते की माला पहने हुए दिखाया गया था। इधर, पोस्ट वायरल होते ही गांव में बवाल मच गया। विवाद बढऩे के डर से परषोत्तम ने 15 मिनट में मीम डिलीट कर दिया और सार्वजनिक माफी भी मांगी, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका।
गांव की पंचायत ने बना दी जातीय सजा : अन्नू पांडे और आसपास के कुछ लोगों ने इसे ब्राह्मण समाज का अपमान बताकर पंचायत बुलाई। पंचायत में परषोत्तम से पांव धुलवाकर वही पानी पीने को कहा गया और 5100 रुपए अर्थदंड भी वसूला गया।
बताया गया है कि सतरिया गांव में शराबबंदी लागू थी। लेकिन, अन्नू पांडे, जो शराब बेचता था पर शराब बेचने के आरोप में पहले गांव वालों ने ही 2100 रुपए का जुर्माना और सार्वजनिक माफी की सजा दी थी। इधर, इसी घटना पर परषोत्तम ने एआई तकनीक से मीम बनाया था, जिसमें अन्नू को जूता की माला पहनाई जाना दिखाया गया, हालांकि इस पोस्ट के जारी होने के कुछ ही मिनटों बाद डिलीट भी कर दिया गया था।
जो कृत्य हुआ है उसका वीडियो संज्ञान में आया है, लेकिन इस घटना की शिकायत करने कोई आगे नहीं आ रहा है। यही वजह है कि इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है।
सरोज सिंह, थाना प्रभारी पटेरा
मैं इस घटनाक्रम का पता करता हूं। जिस तरह की बात सामने आई है यह काफी गंभीर है, इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
श्रुतकीर्ति सोमवंशी, एसपी दमोह
