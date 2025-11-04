कूपन सिस्टम ने रोकी किसानों की भीड़, 3 बोरी से संतुष्ट नहीं किसान

दमोह. रबी सीजन की तैयारी को देखते हुए जिले में खाद वितरण का कार्य इन दिनों तेजी से चल रहा है। पिछले वर्षों की तरह इस बार प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए कूपन सिस्टम लागू किया है। इस व्यवस्था के तहत किसानों को डबल लॉक केंद्र से पूर्व निर्धारित तिथि और समय पर ही खाद प्राप्त करने समय दिया जा रहा है। इस कदम से जहां केंद्रों पर अव्यवस्था और भीड़ पर नियंत्रण हुआ है, वहीं कई किसान सीमित मात्रा में खाद मिलने से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं।

किसानों का कहना है कि सिर्फ तीन बोरी डीएपी और एक नैनो बॉटल डीएपी मिलने से खेतों की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही, जबकि रबी फसलों जैसे गेहूं, चने की बुवाई के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद की आवश्यकता होती है। ग्रामीण अंचलों से आए कई किसानों ने बताया कि वे अपने खेतों की जरूरत के अनुसार अधिक खाद चाहते हैं, लेकिन कूपन सिस्टम के चलते उन्हें सीमित मात्रा में ही मिल पा रहा है।

वहीं, कृषि विभाग और विपणन के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जिले में डीएपी, एनपीके और यूरिया का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए डबल लॉक केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। विपणन डीएमओ इंद्रपाल सिंह राजपूज के अनुसार जिले में आइपीएल और इपको कंपनी की डीएपी के अलावा एनपीके, नैनो डीएपी और यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जितने भी किसानों को कूपन का वितरण किया जा चुका है, उन्हें ३ बोरी प्रति किसान के हिसाब से सभी केंद्रों पर वितरण भी कराया जा रहा है। साथ ही एक नैनो डीएपी बॉटल भी दिया जा रहा है। नए कूपन भी किसानों को दिए जा रहे हैं, जिससे आगामी व्यवस्था बनी रहे। कूपन सिस्टम से व्यवस्था सुचारु रूप से चल रही है और अव्यवस्थित भीड़ या कालाबाजारी जैसी स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण पाया गया है। किसानों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि पर केंद्रों पर पहुंचे और धैर्य बनाए रखें, ताकि सभी को समय पर खाद मिल सके।

फैक्ट फाइल