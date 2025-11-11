Damoh News : टैक्स नहीं भरा तो घरों में कटेगा नल, दुकानों में लगेंगे ताले, सख्ती बरतेगा नगरपालिका

नगरपालिका की शहर से एक साल में अनुमानित ९ करोड़ रुपए टैक्स की मांग रहती है। २०२१-२०२२ के आंकड़े तो इस समय तक नगरपालिका को शहर से करीब २५ करोड़ रुपए टैक्स चाहिए था। इसके बाद पोर्टल हैक हो गया और जितनी भी वसूली हुई वह पूरी तरह मैन्युअल हुई। तीन साल तक इसी तरीके से हुई वसूली के बाद २०२४-२५ में बकाया का आंकड़ा ४० करोड़ और २०२५ में यह आंकड़ा ४७ करोड़ पहुंच गया है, जो पोर्टल के अनुसार सामने आई है। इस तरह पोर्टल में गड़बड़ी के साथ-साथ वसूली में भी लापरवाही सामने आई है। मौजूदा वर्ष पर गौर करें तो चालू वर्ष में ४० लाख और पुराने बकाया में से ४२ लाख ५७ हजार की वसूली यानि कुल ८२ लाख ५७ हजार की वसूली ही हो सकी है।